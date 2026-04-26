Torres, Udassi tuona: "Rimaniamo perplessi, come club, per il modo in cui si è concluso il torneo"

Un playout arrivato dopo la sconfitta odierna con l'Arezzo, nonostante la salvezza sembrasse a un passo. La Torres, però, ha pagato la vittoria della Sambenedettese, corsara sul campo della Vis Pesaro con due gol arrivati quando si era già 10 minuti oltre il 90'. Tanta rabbia, quindi, in casa sarda, ma se in conferenza stampa il tecnico Alfonso Greco ha preferito non commentare quanto accaduto nelle Marche, ecco che adesso si fa sentire la voce del presidente Stefano Udassi.

Queste, le sue parole, rilasciate ai canali ufficiali del club:

"Faremo i Play Out con rabbia e determinazione perché, per come è finito oggi il girone di ritorno, siamo veramente arrabbiati. Lo faremo per noi, per la Torres e i nostri tifosi.

Non è stata una stagione fortunata e non ci siamo

mai lamentati, pur avendone possibilità, perché crediamo che il campo sia il giudice supremo e soprattutto perché siamo certi della buona fede di tutti gli attori, nonostante i tanti episodi che ci hanno penalizzato.

Questo però non deve essere confuso, mal interpretato, come debolezza, indifferenza di chi subisce passivamente ogni genere di cosa.

Siamo arrivati all’ultima giornata consapevoli che la nostra sorte probabilmente non sarebbe dipesa solo da noi. Così è stato. Rimaniamo perplessi, come società, per il modo in cui si è concluso il campionato.

Auspichiamo che certe immagini, di dominio pubblico e a noi molto evidenti, siano oggetto di approfondimento adeguato e precisa revisione. Lo auspico perché ho sempre creduto nei valori dello sport e spero che anche stavolta abbiano la meglio su tutto".