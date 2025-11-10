Torres, Colombino: "Col ritorno di Greco, inizia una nuova pagina. Concentriamoci su quella"

Non solo il presidente Stefano Udassi. Alla conferenza stampa indetta in casa Torres ha chiaramente presto parte anche il Direttore Sportivo Andrea Colombino, che per prima cosa ha commentato il ritorno di mister Alfonso Greco sulla panchina rossoblù: "Le valutazioni sono state fatte in maniera profonda, il mister conosce bene la piazza, e questo è chiaramente un vantaggio che consente di non perdere tempo per un adattamento fisiologico che sarebbe servito in caso di altri profili. Abbiamo piena fiducia in Alfonso".

Andando poi alla squadra: "Questa è una squadra concepita per lavorare con il blocco 3-4, e la programmazione è stata fatta ragionando sull'esistente e anche sul cosa sarebbe servito, ovviamente insieme al precedente allenatore, Michele Pazienza. I risultati non sono arrivati, di sicuro quindi qualche errore è stato commesso, ma chiaramente non sono tutti errori: per il momento, però, si lavora con quel che si ha, poi vedremo a gennaio cosa fare. Ovviamente quando si struttura un progetto di ringiovanimento ci assume dei rischi, l'esperienza è diversa, ma nei ragazzi abbiamo visto del potenziale, dei valori tecnici che adesso dovranno uscire poi. Poi, appunto si interverrà".

Conclude poi: "Da oggi inizia una nuova pagina, che è bianca, concentriamoci su quella".