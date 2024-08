Ufficiale Trapani, colpo in mezzo al campo: dal Cittadella arriva Carriero. Ha firmato un biennale

Dopo due stagioni al Cittadella in Serie B, dove ha disputato 67 partite segnando quattro gol, per il centrocampista Carriero c'è il ritorno in Serie C. Il calciatore è stato infatti tesserato dall'ambizioso Trapani. Questa la nota ufficiale del club:

La società FC Trapani 1905 comunica l’ingaggio del centrocampista Giuseppe Carriero. Nato a Desio il 4 Settembre 1997, il centrocampista di origini lombarde esordisce in prima squadra con lo Sporting Bellinzago, società con la quale disputa due campionati di serie D ottenendo anche la vittoria di un campionato dilettanti nella stagione 2015/2016. Diverse le esperienze in serie C. Carriero veste, infatti, le maglie di Casertana, Catania e Monopoli totalizzando 151 presenze e 13 gol. Nella stagione 2022/2023 il trasferimento in serie B al Cittadella dove milita fino alla stagione scorsa. Con il club veneto colleziona 67 presenze e mette a segno 4 reti. Carriero ha sottoscritto con il Trapani un accordo biennale.

"Sono felice di arrivare a Trapani", ha dichiarato Carriero. "È una piazza ambiziosa di cui ho sempre sentito parlare bene. Sono stato qui da avversario e ricordo un pubblico caloroso. Cosa mi ha convinto? Sicuramente il progetto del presidente. Sono sceso di categoria con l’obiettivo di ritornarci subito. Darò il massimo per contribuire a raggiungere gli obiettivi prefissati".