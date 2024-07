Ufficiale Trapani, confermati il Ds Mussi e mister Torrisi. Firmano il rinnovo fino al 2025

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo, che il Trapani, fresco di promozione in Serie C, comunica che mister Alfio Torrisi guiderà la squadra granata anche per la stagione 2024/2025. "Una conferma meritata per il tecnico alla luce dei risultati conseguiti nella scorsa stagione - si legge nel comunicato - con la vittoria del campionato di Serie D (con record punti nel girone a 18 squadre) e la vittoria della Coppa Italia di Serie D". Con lui, rinnova anche il Ds Andrea Mussi; entrambi hanno firmato fino al 2025.

Fanno seguito le parole del trainer: "Sono molto orgoglioso e felice di continuare questa meravigliosa avventura con il Trapani. Vedere il lavoro che abbiamo fatto dal primo giorno fino ad oggi è qualcosa di straordinario e sono sicuro che questo gruppo rimarrà nella storia di questo club per sempre. Ringrazio con affetto e stima il Presidente Antonini per la fiducia che continua a darmi, il Direttore Mussi e tutte le persone che lavorano per il Trapani. Non vedo l’ora di ricominciare e di tornare in campo per proseguire il lavoro fatto lo scorso anno. Dobbiamo continuare a costruire e vincere per regalare ancora tante gioie e soddisfazioni ai nostri splendidi tifosi".

"Sono contentissimo e ringrazio la Società per avermi dato la possibilità di continuare questa grande avventura - dice invece Mussi -. Siamo già al lavoro con il Presidente e il mister con grande dedizione e convinzione per costruire una squadra fortissima in grado di vincere il prossimo campionato di serie C".