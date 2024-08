Ufficiale Trento, dall'Empoli arriva il giovane Fini: "Club giusto per la mia crescita"

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Empoli Football Club i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Riccardo Fini.

Nato a Bibbiena (AR) il 23 marzo 2004, Fini cresce nelle giovanili dell’Empoli, Club con il quale esordisce nella formazione Primavera nella stagione 2021-2022, scendendo in campo in 30 occasioni e realizzando 3 reti e 4 assist tra Campionato, Coppa, Torneo di Viareggio e Youth League. Nelle ultime due stagioni, sempre con la maglia della massima formazione giovanile toscana, è sceso in campo in 38 occasioni e ha messo a segno 2 reti.

Riccardo Fini è pronto a cominciare questa nuova avventura con i colori gialloblù: «Ho scelto Trento perché credo che sia la realtà giusta nella quale poter proseguire il mio percorso di crescita. Sono qui per dimostrare le mie qualità e per cercare di aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Forza Aquile!».

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Riccardo Fini e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.