Ufficiale Trento, otto nuovi soci nel club. Il capitale sociale si consolida a 3 milioni di euro interamente versati

Grosse novità in casa Trento, perché il club gialloblù, dopo l'ottima stagione conclusasi al primo turno dei playoff, ha ufficializzato l’ingresso in società di otto nuovi azionisti. "Un passaggio di assoluta importanza per il futuro del Club - si legge nella nota ufficiale -, reso possibile grazie al lavoro portato avanti nel tempo dal Presidente dell’A.C. Trento 1921, Mauro Giacca, che ha saputo costruire, consolidare e mantenere il supporto di imprenditori e realtà del territorio, coinvolgendoli progressivamente nel progetto societario. Si tratta infatti di figure che negli anni hanno affiancato il Club in qualità di sponsor e partner, dimostrando una costante vicinanza e condivisione degli obiettivi. Il loro ingresso nella compagine sociale rappresenta oggi la naturale evoluzione di questo percorso: da sostenitori esterni ad attori protagonisti, chiamati a contribuire direttamente allo sviluppo del progetto sportivo e societario.

A seguito della trasformazione societaria da S.r.l. a S.p.A., avvenuta nei mesi scorsi, il Club compie dunque un ulteriore passo nel proprio processo di crescita, ampliando la base azionaria con l’ingresso di otto nuovi imprenditori espressione del territorio. La compagine sociale raggiunge così quota 14 azionisti complessivi, a testimonianza della solidità del progetto e della crescente condivisione degli obiettivi societari.

Il percorso dell’A.C. Trento 1921 affonda le proprie radici nel giugno 2014, con la costituzione della società cooperativa su iniziativa del Presidente Mauro Giacca. Negli anni successivi, il Club ha intrapreso un progressivo sviluppo organizzativo che ha portato alla trasformazione in Società a Responsabilità Limitata, all’interno della quale è stata mantenuta una quota riconducibile ai soci della cooperativa originaria, a testimonianza della continuità e del coinvolgimento diffuso del territorio. In questa fase si è registrato anche l’ingresso di nuovi soci, tra i quali Enrico Zobele e Luigi Pompeati Marchetti, ai quali si sono successivamente aggiunti la Cooperativa DAO e la famiglia Paterno. Con il recente passaggio a Società per Azioni, ora la struttura societaria si rafforza ulteriormente grazie all’ingresso dei nuovi azionisti: Luigi Balestra, Gianpiero Buselli, Walter Caldonazzi, Marco Cristoforetti, Luca Demattè, Gianni Demadonna, Manuel Furlani e Marcello Lunelli. Per effetto dell’ingresso di questi nuovi azionisti, il capitale sociale si consolida a 3 milioni di euro interamente versati".

Viene infine precisato che "l'operazione rappresenta un ulteriore segnale della volontà del Club di proseguire nel proprio percorso di crescita, consolidando le basi per uno sviluppo sostenibile e ambizioso nel panorama calcistico nazionale. Una tappa intermedia verso il traguardo cui la società mira, grazie alla visione e al costante impegno del Presidente Mauro Giacca e dell’intero Consiglio d’Amministrazione, che nel corso degli anni hanno saputo costruire e rafforzare una rete solida di relazioni a sostegno del progetto gialloblù".