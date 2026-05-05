Trento, Giacca dopo l'eliminazione: "Dispiaciuto non deluso. Puntiamo alla Serie B"

A due giorni dall'eliminazione dai playoff promozione di Serie C per mano della Giana Erminio, Mauro Giacca presidente del Trento ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal:

"Deluso per l’eliminazione? Non la definirei tale, perché nessuno può dimenticare il quinto posto che abbiamo conquistato nella regular season. C’è dispiacere, questo sì, perché il passaggio del turno era alla nostra portata e uscire di scena così un po’ di amaro in bocca lo lascia, ma poi ripenso a tutto quello che abbiamo fatto nella stagione e tutto mi posso definire fuorché deluso. Abbiamo peccato di gioventù: siamo una squadra giovane e magari questo ha contato, anche se i più in difficoltà mi sono parsi i giocatori più esperti. La Giana Erminio ha meritato di passare il turno: il loro allenatore ha preparato molto bene la partita e il loro modulo ha cancellato il nostro, tanto che non siamo riusciti a trovare le giuste contromisure".

Giacca poi parla del futuro del tecnico Luca Tabbiani: "C’è già stato un incontro fra la nostra dirigenza e il suo agente: se arriverà una proposta di una big, non ci opporremo alla sua partenza, anzi per le ambizioni che ha mi auguro per lui che si accorgano di quanto è bravo, viceversa proseguiremo insieme. Luca Piazzi sta facendo un lavoro eccellente, così come Moreno Zocchi: per me Zocchi è confermatissimo. Noi vogliamo costruire una squadra competitiva per la B nella prossima stagione: non ho detto che vinceremo il campionato, ma che proveremo a giocarcela contro le migliori".

Infine si parla anche delle questione societaria: "Entro la fine della settimana annunceremo nuovi ingressi all’interno del pacchetto societario: si tratta di un passo molto importante che volevamo fare e che ci consentirà di irrobustire ulteriormente il nostro gruppo trainante, un gruppo di amici che vuole fare grande Trento".