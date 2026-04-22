Trento, Giacca: "Sogniamo di emulare il Sudtirol. Orgogliosi di quello che stiamo facendo"

Attraverso le colonne di TrivenetoGoal arrivano alcune parole di Mauro Giacca, presidente del Trento.

Quanto darebbe per essere il primo presidente della storia del Trento a conquistare la Serie B?

"Mi commuovo, perché una situazione simile anni fa sarebbe stata impossibile persino da pensare: oggi anche un solo tifoso in più allo stadio per me è una conquista da custodire gelosamente. Voi non potete immaginare, nessuno può immaginare quanta fatica ci sia dietro quello che stiamo facendo: è un percorso difficilissimo, ci sono tante difficoltà, dietro le quinte si lavora come bestie e ogni vittoria della squadra è qualcosa di impagabile per tutti noi. Il sogno è fare quello che ha fatto il Südtirol".

Soddisfatto del quinto posto?

"Tantissimo, è un traguardo importantissimo, anche perché migliorarsi ogni anno non è semplice: siamo già quinti e vogliamo arrivare quarti, difendendo la nostra attuale posizione, mentre il terzo posto non lo so, non penso sia possibile".

Quali sono le avversarie più temibili ai playoff?

"Di squadre forti ce ne sono diverse, in tutti i gironi. Non mi va di fare una graduatoria, ma c’è di sicuro chi è più attrezzato di noi: ne siamo consapevoli, per questo non me la sento di fare promesse. Siamo già orgogliosi della stagione che abbiamo fatto, abbiamo preso quattro punti su sei alla capolista Vicenza, ci siamo sempre comportati ottimamente su tutti i campi, anche quando abbiamo perso non abbiamo mai deragliato completamente".

Novità per il futuro?

"Presto annunceremo nuovi ingressi societari, e questa 'famiglia' si allargherà ancora: è una grande vittoria per me e per chi ha sempre creduto in questo progetto. Il prossimo anno faremo una squadra competitiva per migliorare ancora, e visto dove siamo avete capito dove speriamo di arrivare".