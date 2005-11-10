Ufficiale Treviso, Antonino Minutoli è il nuovo segretario generale dei biancocelesti

Il Treviso FBC comunica l’ingresso in Società del 38enne Antonino Minutoli nel ruolo di Segretario Generale. Siciliano originario di Messina, Minutoli porta in biancoceleste un bagaglio di esperienza costruito in oltre un decennio di attività all’interno del calcio professionistico e dilettantistico italiano. Contestualmente, la Società comunica anche che Amabile Vendramin assumerà l’incarico di Segretario in relazione all’Academy del Treviso FBC.

IL PROFILO

Negli ultimi tre anni Minutoli ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale della Triestina Calcio, mentre in precedenza ha svolto analoghi incarichi alla Virtus Verona e al San Giuliano City, maturando inoltre esperienze come Segretario e Responsabile Organizzativo nelle giovanili del Catania, all’ACR Messina. Professionista stimato e riconosciuto nel settore, può contare su una consolidata rete di relazioni sviluppata nel corso della sua carriera su tutto il territorio nazionale, oltre a competenze trasversali che gli consentono di operare efficacemente nei diversi ambiti organizzativi e gestionali di una società calcistica. Entrato ufficialmente a far parte del Club nelle scorse ore, ha già iniziato il proprio percorso all’interno della struttura biancoceleste distinguendosi per un approccio propositivo, dinamico e orientato alla collaborazione tra le diverse aree operative della società.