Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Treviso, Antonino Minutoli è il nuovo segretario generale dei biancocelesti

Treviso, Antonino Minutoli è il nuovo segretario generale dei biancocelestiTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 12:55Serie C

Il Treviso FBC comunica l’ingresso in Società del 38enne Antonino Minutoli nel ruolo di Segretario Generale. Siciliano originario di Messina, Minutoli porta in biancoceleste un bagaglio di esperienza costruito in oltre un decennio di attività all’interno del calcio professionistico e dilettantistico italiano. Contestualmente, la Società comunica anche che Amabile Vendramin assumerà l’incarico di Segretario in relazione all’Academy del Treviso FBC.

IL PROFILO
Negli ultimi tre anni Minutoli ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale della Triestina Calcio, mentre in precedenza ha svolto analoghi incarichi alla Virtus Verona e al San Giuliano City, maturando inoltre esperienze come Segretario e Responsabile Organizzativo nelle giovanili del Catania, all’ACR Messina. Professionista stimato e riconosciuto nel settore, può contare su una consolidata rete di relazioni sviluppata nel corso della sua carriera su tutto il territorio nazionale, oltre a competenze trasversali che gli consentono di operare efficacemente nei diversi ambiti organizzativi e gestionali di una società calcistica. Entrato ufficialmente a far parte del Club nelle scorse ore, ha già iniziato il proprio percorso all’interno della struttura biancoceleste distinguendosi per un approccio propositivo, dinamico e orientato alla collaborazione tra le diverse aree operative della società.

Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Ospitaletto, c'è il rinnovo anche per Possenti: il terzino sinistro ha firmato fino... UfficialeOspitaletto, c'è il rinnovo anche per Possenti: il terzino sinistro ha firmato fino al '28
Serie C 26-27, il punto sulle panchine: sulla panchina del Lumezzane arriva Sammarco... Focus TMWSerie C 26-27, il punto sulle panchine: sulla panchina del Lumezzane arriva Sammarco
Reggina, Rizzetta si sfila dalla corsa al club: "Oggi troppo deluso per parlare" Reggina, Rizzetta si sfila dalla corsa al club: "Oggi troppo deluso per parlare"
Basilea, è fatta per Sow della Pro Vercelli. Giovedi può essere già ufficiale TMWBasilea, è fatta per Sow della Pro Vercelli. Giovedi può essere già ufficiale
Lumezzane, Paolo Sammarco nuovo tecnico: accordo fino a giugno 2027 UfficialeLumezzane, Paolo Sammarco nuovo tecnico: accordo fino a giugno 2027
Serie C 2026/2027, si parte il 23 agosto e si chiude il 25 aprile. Il 16/8 la Coppa... Serie C 2026/2027, si parte il 23 agosto e si chiude il 25 aprile. Il 16/8 la Coppa Italia
Potenza, Tisci prende quota per la panchina: primi contatti per il post De Giorgio... Potenza, Tisci prende quota per la panchina: primi contatti per il post De Giorgio
Pro Vercelli, salutato Santoni è in arrivo il nuovo tecnico: accordo con Daniele... TMWPro Vercelli, salutato Santoni è in arrivo il nuovo tecnico: accordo con Daniele Bonera
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rilanciare il calcio italiano con un CT fuggito tre anni fa in Arabia o con quello che non dura più di due anni? C'è una terza via. Malagò sarà così coraggioso da affidare la Nazionale a Silvio Baldini?
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Pio Esposito: "È felice all'Inter, basta cazzate. Resterà a lungo"
Immagine top news n.1 Incontro Inter-Udinese a Milano: non solo Solet, sul piatto anche il nome di Atta
Immagine top news n.2 Ancelotti (e non solo) sfida la storia: nessun tecnico straniero ha mai vinto il Mondiale
Immagine top news n.3 Bologna, è il giorno di Domenico Tedesco: le immagini dell'arrivo in città del nuovo allenatore
Immagine top news n.4 Dumfries al Real Madrid, ci siamo: ha firmato il contratto, i dettagli dell'accordo
Immagine top news n.5 Roma, accordo con Greenwood sulla base di 4 milioni a stagione. Ora si tratta per il cartellino
Immagine top news n.6 Glasner aspetta il Milan: no al Feyenoord. Rangnick avrà novità nelle prossime settimane
Immagine top news n.7 Atalanta, Kolasinac non è in scadenza. Utilizzata clausola per opzione per il quarto anno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Da un Martinez a un altro: l'Inter e perché la Juve avanza sul Dibu. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Manca il solito incredibile tassello alla fine del valzer delle panchine in A
Immagine news podcast n.2 Una miniera di talenti e i nodi mercato: tutto sul futuro del Genoa
Immagine news podcast n.3 L'Under 17 e l'Italia di Baldini: Mancini riparta da questo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Napoli apre il portafogli per Hojlund ma blinda il futuro con una maxi clausola
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Da Sorloth a Martinez: che Juve può essere? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Giannichedda: "Sento nomi interessanti, a questa squadra serve personalità"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, Braglia: "Per Glasner parlerà il campo. Impossibile torni così Maldini"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, blindato il talento Joi Nuredini: contratto fino al 2029 per l'attaccante
Immagine news Serie A n.2 Elezioni FIGC, il TFN respinge il ricorso del candidato ombra Miele: le motivazioni
Immagine news Serie A n.3 Giuffredi: "Di Lorenzo vuole restare a vita al Napoli. Vogliono tenere Marianucci"
Immagine news Serie A n.4 L'agente di Kulenovic: "Futuro? Orgoglioso del Torino, l'anno prossimo vuole fare bene"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino sollevato dall'incarico di tecnico della prima squadra: il comunicato
Immagine news Serie A n.6 L'agente di Pio Esposito: "È felice all'Inter, basta cazzate. Resterà a lungo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, prosegue il rapporto con Chiappella: il mister ha firmato per 2 anni
Immagine news Serie B n.2 Modena, Catellani: "Serve un nuovo progetto tecnico. Bonato ci renderà più ambiziosi"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Rivetti: "Basta cambi in panchina. Vogliamo un allenatore per aprire un ciclo"
Immagine news Serie B n.4 Cremonese, Christian Botturi nuovo direttore sportivo. Accordo fino al giugno 2028
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Mancini: "Scelta questa piazza con convinzione. Costruiremo qualcosa di importante"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Bonato si presenta: "Serve un tecnico propositivo. Vogliamo aprire un ciclo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, c'è il rinnovo anche per Possenti: il terzino sinistro ha firmato fino al '28
Immagine news Serie C n.2 Serie C 26-27, il punto sulle panchine: sulla panchina del Lumezzane arriva Sammarco
Immagine news Serie C n.3 Reggina, Rizzetta si sfila dalla corsa al club: "Oggi troppo deluso per parlare"
Immagine news Serie C n.4 Basilea, è fatta per Sow della Pro Vercelli. Giovedi può essere già ufficiale
Immagine news Serie C n.5 Lumezzane, Paolo Sammarco nuovo tecnico: accordo fino a giugno 2027
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2026/2027, si parte il 23 agosto e si chiude il 25 aprile. Il 16/8 la Coppa Italia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Grecia-Italia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Grecia-Italia, continua la ricostruzione azzurra
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lussemburgo-Italia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Giorgia Bettineschi rinnova fino al giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.2 Vincere e sperare. L’Italia sogna la qualificazione al Mondiale, ma non dipende solo da noi
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, c'è il rinnovo di Ciccioli: ha firmato un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.4 Bonansea: "Estero? Mi sarebbe piaciuto, ma sono felice della 10ª stagione con la Juve"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Bonansea: "Vinciamo con la Svezia e poi vediamo. Il calcio sa regalare belle sorprese"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "In Svezia per fare una grande partita e vincere. Poi vedremo cosa succederà"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3La storia del "Maradona delle carceri" che voleva rapire Gianfranco Zola Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Leao e Vlahovic, simboli di un calcio che è sempre più “parlato”
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 9 giugno 1990, la guerriglia di Cagliari. Gli hooligans vengono gettati a mare
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, il Bologna del nuovo tecnico Domenico Tedesco
Newsticker
08/06 Italia ’90, quando i Mondiali li organizzavamo noi (e li giocavamo pure)
06/06 La russa Mirra Andreeva ha vinto il Roland Garros
05/06 Serie A, il calendario: si inizia con Inter-Monza
04/06 Napoli e Antonio Conte: ufficiale la fine consensuale del rapporto dopo due stagioni
31/05 I rigori non sono una lotteria ma una questione di metodo