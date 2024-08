Ufficiale Triestina, arriva Christian D'Urso a titolo definitivo dal Cosenza

vedi letture

Serie C

Oggi alle 16:49 Serie C

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’ingaggio del centrocampista avanzato Christian D’Urso.

Il trequartista classe ’97 arriva a titolo definitivo dal Cosenza Calcio, legandosi alla Triestina con un accordo biennale con opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie B.

In carriera può vantare una consistente esperienza in cadetteria con Latina, Carpi, Ascoli, Cittadella, Perugia e Cosenza, totalizzando 162 presenze con 14 reti e dieci assist, percorso inframezzato da una significativa parentesi in Serie A greca nel campionato 2018/19 mettendo insieme 30 presenze, un gol e un assist con la maglia dell’Apollon Smyrnis.

D’Urso torna a Trieste dopo aver collezionato 32 presenze, 3 reti e 10 assist nella passata stagione con la nostra maglia.