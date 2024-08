Ufficiale Triestina, colpo d'esperienza in mezzo al campo: arriva Frare dal Cittadella

Continua la campagna di rafforzamento di una Triestina che vuole recitare un ruolo da protagonista in Serie C e puntare alla promozione diretta. Il club biancorosso ha infatti annunciato un innesto d'esperienza in mezzo al campo come Frare proveniente dal Cittadella dove ha militato nelle ultime sei stagioni indossando anche la fascia di capitano. Questo il comunicato:

"US Triestina Calcio è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio del difensore centrale Domenico Frare.

Frare, classe ’96, arriva alla Triestina dall’AS Cittadella 1973, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

A livello giovanile si è formato calcisticamente nella Sacilese prima del passaggio al Parma, club nel quale ha militato quattro anni completando la propria formazione.

Dopo aver acquisito esperienza in Serie C con Tuttocuoio e Pontedera, collezionando 56 presenze e due reti in tre stagioni, dall’annata 2018/19 ha vestito la maglia del Cittadella. In granata ha disputato le ultime sei stagioni in Serie B totalizzando 150 presenze, tre gol e un assist tra campionato, playoff e Coppa Italia, indossando inoltre la fascia di capitano".