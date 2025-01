Ufficiale Triestina, innesto di prospettiva fra i pali: arriva il 2007 Malusà dall'Udinese

Dopo sette presenze con la maglia dell'Udinese nel campionato Primavera 1, per il giovane portiere Joel Malusà è in arrivo una nuova esperienza fra i professionisti in cui dividersi fra Primavera e prima squadra. Come riporta Udineseblog.it infatti il classe 2007 è stato ceduto alla Triestina in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Il calciatore dunque avrà l'occasione di crescere in un nuovo contesto, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili bianconere, e magari respirare l'aria della Serie C dalla panchina. L'operazione dovrebbe essere formalizzata nelle prossime ore.