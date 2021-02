Triestina, Milanese: "Lepore e Lopez ci danno esperienza e grande motivazione"

Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com commentando il mercato del club alabarbato: "Il mercato è andato bene. Abbiamo effettuato delle cessioni, mettendo a posto la lista. Ora l'obiettivo è recuperare i giocatori che sono stati fuori per infortunio. Sulle fasce abbiamo ingaggiato giocatori di spessore e personalità, quello che ci serviva".

Lodi ha salutato la Triestina e si è trasferito al Messina.

"Ha fatto un anno e mezzo di contratto, ha sposato questo progetto, avvicinandosi anche a casa. È stato contento di allungare il proprio contratto e di trasferirsi in una società prestigiosa e, con ogni probabilità, tornerà il prossimo campionato tra i professionisti con i siciliani".

I colpi della Triestina sono stati Lopez e Lepore, pescati dalla Serie B.

"Lepore è un giocatore che ha vinto parecchi campionati, l'ultimo con il Monza. Lopez stava giocando in B anche regolarmente con la Salernitana seconda in classifica. Ci danno esperienza e sono arrivati con grande motivazione e fisicamente integri, che è quello che ci serviva. Hanno anche la personalità di indicare la giocata e avvertire i compagni, la qualità di parlare in campo non ce l'hanno tutti".