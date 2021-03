Triestina senza cambio di marcia. Andata-ritorno a quota 17 punti nonostante il cambio di tecnico

Una particolarità statistica dedicata alla Triestina emerge quest'oggi dalle colonne de Il Piccolo, quotidiano della città di Trieste. Nell'analisi sul rendimento della formazione oggi affidata a Giuseppe Pillon emerge come la squadra alabardata nelle prime dieci giornate del girone di ritorno abbia ottenuto gli stessi punti (17) di quanto fatto nelle prime dieci dell'andata sotto la guida di Carmine Gautieri.

Nel caso dell'attuale gestione tale punteggio è stato raggiunto grazie a 4 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta, mentre nel caso dell'era Gautieri con 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte (comprensiva quella nel match col Gubbio della nona giornata disputato nelle settimane successive a quanto inizialmente programmato a causa di un rinvio).

Rendimenti, dunque, quasi speculari così come la posizione in classifica in piena zona playoff, che tradotti evidenziano come le certezze del collettivo non siano poi cambiate nel corso del tempo nonostante la decisione della proprietà di cambiare allenatore.