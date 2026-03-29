Triestina, Voca: "Vogliamo fsare più punti possibili e ottenere la salvezza sul campo"

Protagonista nel netto 5-0 contro la Virtus Verona, Idriz Voca ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando l’importanza del successo per il morale e la classifica.

Il centrocampista ha evidenziato le difficoltà iniziali prima della svolta: "Il nostro obiettivo rimane fare più punti possibile e salvarci sul campo. All'inizio la Virtus era più pronta di noi, vincevano più contrasti e seconde palle nei primi venti minuti, ma poi gli episodi sono finalmente girati dal nostro lato, cosa che non era quasi mai successa durante tutto l'anno".

Una volta indirizzata la gara, tutto è diventato più semplice: "Dopo il gol e l'espulsione è stato tutto più facile e nel secondo tempo siamo stati bravi a chiudere definitivamente la partita".

Nonostante una classifica complicata, Voca crede fortemente nelle qualità del gruppo: "La classifica forse non lo mostra, ma io penso che abbiamo molta qualità dentro la squadra e proviamo di tutto per salvarci".

Parole di elogio anche per il compagno Jonsson: "Un plauso va fatto a Jonsson: è un ragazzo top, bravissimo fuori e dentro il campo, ascolta e lavora tanto, si merita tutto questo".

Infine, il messaggio alla squadra: "Ora dobbiamo continuare così, cercando di lottare su ogni pallone per onorare la maglia fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata".