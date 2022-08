ufficiale Alessandria, torna Cerri in dirigenza. Sarà il nuovo direttore dell'area tecnica

"Massimo Cerri torna in Grigio. Da oggi rivestirà il ruolo di direttore dell’area tecnica della prima squadra dell’Alessandria Calcio. A lui gli auguri di buon lavoro". Con questa nota il club piemontese ha annunciato il nome del nuovo uomo mercato che dovrà costruire la squadra, che al momento può contare su pochissimi giocatori, e tutti molto giovani, in vista della prossima Serie C.