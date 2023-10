ufficiale Arzignano, ecco il jolly difensivo. L'ex Pro Patria Boffelli firma biennale con opzione

"Il difensore Andrea Boffelli firma con l’Arzignano Valchiampo un contratto di due anni più uno di opzione. Alla rosa di Mister Bianchini si aggiunge, quindi, un esperto jolly difensivo": parte così il comunicato del club veneto, che annuncia un rinforzo difensivo pescato tra gli svincolati. La nota del club prosegue poi: "Classe 1997, originario di Sarnico, comune in provincia di Bergamo, Boffelli cresce nel settore giovanile dell’Atalanta. Successivamente indossa in Serie D i colori di Pontisola e, in Serie C, quelli di Mestre e Aurora Pro Patria dove ha concluso la stagione 2022/2023. Oltre 200 le presenze in carriera, di cui oltre 150 tra i Pro, e 8 le reti segnate. Vestirà la maglia numero 33".