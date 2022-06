ufficiale Arzignano, si riparte dal bomber Fyda. Annunciato il rinnovo di contratto

L’Arzignano Valchiampo conferma la fiducia alla punta centrale Szymon Fyda. Arriva il rinnovo per l’attaccante classe ’96 giunto in via dello Sport nel Settembre 2021 dalla Manzanese.

Nella stagione 2021-2022 appena conclusa, i Giallocelesti hanno trovato in Szymon Fyda un giocatore di qualità per le doti tecniche ed umane. Generoso in campo e fuori, con professionalità ha saputo far brillare le sue doti senza mai dimenticare il gioco di Squadra e la sintonia con i compagni.

Sono 36 le presenze con la maglia numero 7, tra Campionato di Serie D – Girone C, Coppa Italia di categoria e Poule Scudetto, per un totale di 2363 minuti giocati. Tredici le reti messe a segno che lo vedono superare quota 12 della precedente stagione 20-21 (con i colori della Manzanese) e valgono il titolo di Capocannoniere dell’Arzignano Valchiampo 21-22 in un Campionato che ha eletto Szymon Fyda tra i protagonisti della Promozione in Serie C.