Andrea Gemignani è dell’Arzignano Valchiampo. La società ufficializza l’arrivo del terzino classe ’96 originario di Lucca che vanta oltre 250 presenze in carriera, tra Primavera e Serie C. Il giocatore firma un contratto biennale che lo lega al club per i prossimi due anni. Vestirà la maglia numero 11.