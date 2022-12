ufficiale Arzignano Valchiampo, Zanella saluta e scende in Serie D al Montecchio Maggiore

Gregorio Zanella non è più un giocatore dell'Arzignano: il terzino è sceso infatti in D nelle file del Montecchio Maggiore. A comunicarlo ufficialmente il club veneto con una nota: "La società FC Arzignano Valchiampo comunica che il terzino sinistro Gregorio Zanella non fa più parte della rosa Gialloceleste 22/23, pronto ad iniziare un nuovo percorso con la divisa del Montecchio Maggiore UC nel massimo Campionato Dilettantistico. A Gregorio i nostri migliori Auguri e il nostro Ringraziamento per la serietà e la professionalità messe in campo in questi mesi vissuti insieme".