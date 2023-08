ufficiale Audace Cerignola, arriva il terzino Tentardini. Lo scorso anno a Catanzaro

L'Audace Cerignola ha dato il benvenuto con un post social ad un nuovo volto per la fascia: si tratta del terzino classe 1996 Alberto Tentardini,svincolato dopo aver ottenuto la promozione in B con il Catanzaro.

Il calciatore vanta una lunga esperienza in Serie C dove ha vestito le maglie di Padova (16 presenti e un assist), Monza (51 presenze, due gol e un assist), Teramo (68 presenze e due assist) e appunto Catanzaro (44 presenze con due gol e tre assist). Per lui anche una presenza in Serie B con il Como nel 2015/16.