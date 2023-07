ufficiale Avellino, risoluzione consensuale del contratto con Tounkara

L’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Mamadou Tounkara. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Tounkara (27) chiude, dunque, l’avventura in Irpinia con appena 9 presenze e un solo gol. In precedenza l’attaccante cresciuto nel settore giovanile della Lazio ha vestito in carriera anche le maglie di Cittadella, Viterbese, Salernitana e Crotone solo per quanto riguarda le formazioni italiane.