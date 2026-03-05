Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Pompei, è addio con l'ex Lazio Tounkara: "Comportamento non in linea con nostri valori"

Pompei, è addio con l'ex Lazio Tounkara: "Comportamento non in linea con nostri valori"TUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 12:17Serie D
Claudia Marrone

Era il 5 gennaio scorso e, dopo una lunga squalifica di dieci mesi per un presunto cartellino giallo concordato che aveva portato alla risoluzione contrattuale con il Guidonia Montecelio nella passata stagione, l'ex Lazio Mamadou Tounkara riprendeva con il calcio giocato: l'attaccante aveva infatti firmato un contratto con il Pompei, in Serie D. Ma qualcosa si è subito rotto, e i campani hanno annunciato la risoluzione del contratto con il giocatore, mediante il comunicato che di seguito riportiamo intergralmemte:

"La società comunica con rammarico la rescissione del contratto con Mamadou Tounkara.
Prendiamo atto della sua decisione, ma ci teniamo a sottolineare che il comportamento avuto nei confronti del club non è stato in linea con i valori e il rispetto che la nostra società richiede da chi veste la maglia.
Auguriamo comunque a Mamadou il meglio per il suo futuro professionale".

Pesano le parole usate dalla società, che sottolinea e lascia intendere che il problema non sia stato calcistico: si parla infatti di comportamento e valori. Capiremo più avanti se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito.

Articoli correlati
Dopo la lunga squalifica, torna in campo l'ex Lazio Tounkara. Ha firmato con il Pompei... Dopo la lunga squalifica, torna in campo l'ex Lazio Tounkara. Ha firmato con il Pompei
"Fratello, se entri mi serve un giallo". Il TFN conferma le accuse, e la squalifica,... "Fratello, se entri mi serve un giallo". Il TFN conferma le accuse, e la squalifica, a Tounkara
Tounkara squalificato 10 mesi, risolve col Guidonia Montecelio. Cosa c'è dietro il... Tounkara squalificato 10 mesi, risolve col Guidonia Montecelio. Cosa c'è dietro il lungo stop?
Altre notizie Serie D
Pompei, è addio con l'ex Lazio Tounkara: "Comportamento non in linea con nostri valori"... UfficialePompei, è addio con l'ex Lazio Tounkara: "Comportamento non in linea con nostri valori"
Primo contratto da professionista per Faccioli: giocherà nel Milan Futuro UfficialePrimo contratto da professionista per Faccioli: giocherà nel Milan Futuro
Fasano, scontro totale con Vono: il richiamo della Kings League porta alla risoluzione... Fasano, scontro totale con Vono: il richiamo della Kings League porta alla risoluzione
Serie D, il punto dopo la 26ª giornata. Treviso e Scafatese verso la C, poi il caos... Serie D, il punto dopo la 26ª giornata. Treviso e Scafatese verso la C, poi il caos a San Marino
San Marino, ancora guai: giocatori sfrattati dagli appartamenti. Ed è caos nello... TMWSan Marino, ancora guai: giocatori sfrattati dagli appartamenti. Ed è caos nello staff tecnico
Il Treviso vede la luce: mancano tre vittorie per ritrovare la Serie C che manca... Il Treviso vede la luce: mancano tre vittorie per ritrovare la Serie C che manca da 13 anni
Prato, sì all'ampliamento del Lungobisenzio. Arriva il via libera dal Comune Prato, sì all'ampliamento del Lungobisenzio. Arriva il via libera dal Comune
Sanremese, Djorkaeff: "4 gol nelle ultime 5 gare: mi sono premiato con un chilo di... Sanremese, Djorkaeff: "4 gol nelle ultime 5 gare: mi sono premiato con un chilo di formaggio"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
3 Frecciata di Sarri a Lotito: "Maldini esterno? L'allenatore sono io e decido io dove gioca"
4 Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"
5 Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Varane: "Zidane mi ha aiutato nei momenti no. Como? Mi ha colpito la visione del club"
Immagine top news n.1 Milan, Pavlovic: "Il derby fa storia a sé, speriamo di vincerlo. Scudetto? Nulla è ancora finito"
Immagine top news n.2 Lazio, al via il confronto a distanza tra Sarri e Lotito: il Comandante ristabilisce i ruoli
Immagine top news n.3 Spettacolo e gol in un Olimpico deserto: 2-2 tra Lazio e Atalanta. E Sarri risponde a Lotito
Immagine top news n.4 Il rinnovo e ora il ritorno in campo: Juventus pronta a ritrovare Vlahovic. Si rivede anche Milik
Immagine top news n.5 Caos dopo Carrarese-Catanzaro, Rocchi pesantemente contestato in tribuna e costretto a uscire scortato
Immagine top news n.6 Ricci verso Milan-Inter: "Scudetto? Un sogno, l'obiettivo è la Champions e siamo a buon punto"
Immagine top news n.7 Italia, Tonali verso i playoff: "C'è pressione, ma è il bello del calcio. Gattuso è uno vero"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.3 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.4 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Martorelli: "De Zerbi merita una big italiana. Juve-Vlahovic si può fare"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"
Immagine news Altre Notizie n.3 Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, il supporto di Gattuso a Bastoni: il ct ha parlato con il difensore post Inter-Juventus
Immagine news Serie A n.2 Inter, retroscena: il Besiktas ci ha provato davvero per Luis Henrique. L'offerta rifiutata
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Openda non molla: per recuperare si affida al cupping
Immagine news Serie A n.4 Varane: "Apprezzo le vibrazioni tra la gente. Zidane che mi ha spiegato un concetto semplice"
Immagine news Serie A n.5 Stadio della Roma a Pietralata, prime commissioni danno il via libera: iter in accelerazione
Immagine news Serie A n.6 Serie A, gli arbitri della 28ª giornata: a Doveri il derby di Milano. Ancora assente La Penna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori difensori dopo la 28ª giornata: Svoboda alle spalle di Tiritiello
Immagine news Serie B n.2 Serie B, gli arbitri della 29ª giornata. La Penna ancora 'cadetto': dirigerà Frosinone-Samp
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori portieri dopo la 28ª giornata: Joronen aumenta il vantaggio sugli insegutori
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori giocatori dopo la 28ª giornata: Busio sale al secondo posto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la Top11 della 28ª giornata: Dagasso super, la vipera Di Nardo morde due volte
Immagine news Serie B n.6 Spezia, il Picco non è più un fortino: serve un cambio di passo per puntare la salvezza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, attenzione: il turno infrasettimanale non porta bene alle capoliste di Serie C
Immagine news Serie C n.2 Dezi: "La mia carriera? Un sogno. Ad Arezzo ho trovato una famiglia, grazie Cutolo"
Immagine news Serie C n.3 Zauli: “Nel girone B può succedere di tutto. Benevento-Catania è un match point"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, tre punti pesanti e +9 sul Pontedera: lunedì lo scontro diretto al Curi
Immagine news Serie C n.5 Corazza fa impazzire l’Ascoli nel derby con la Samb e riapre la corsa nel girone B: gol e highlights
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 30ª giornata: in campo stasera il Girone C. Fari sul big match Benevento-Catania
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lacrime durante la conferenza stampa dell'Iran, Dirar e Jafari: "Siamo preoccupate"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Esperienza che mi aiuterà in futuro. Scudetto? Non fa paura parlarne"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiali donne; l'Italia è già proiettate sul match di sabato contro la Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.4 Gran Galà del Calcio Woman Adicosp. Da Bavagnoli a Canzi, ecco l'elenco dei premiati
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Svezia, amicizia oltre la rivalità sportiva: evento all'Ambasciata per assistere alla gara
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Caruso: "Forse ci è mancata un po' di lucidità. Con la Danimarca servono i 3 punti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”