Ufficiale Dopo la lunga squalifica, torna in campo l'ex Lazio Tounkara. Ha firmato con il Pompei

Una squalifica lunga dieci mesi per un presunto cartellino giallo concordato, la risoluzione con il Guidonia Montecelio nella passata stagione e ora una nuova vita, perché Mamadou Tounkara riprende con il calcio giocato: l'attaccante 30enne è infatti un nuovo volto del Pompei, in Serie D.

Questa, la nota della società campana:

"Fc Pompei rende noto il tesseramento del calciatore Mamadou Tounkara.

Attaccante classe 1996, lo scorso anno ha militato nel Guidonia, formazione che ha poi conquistato il salto di categoria nel professionismo.

Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, è la Lazio ad assicurarsi le sue prestazioni nel 2012. In Italia parte dalla Primavera, per poi mettere a referto due partite in Serie A. Successivamente ha militato in cadetteria con il Crotone e la Salernitana. A seguire le esperienze in Svizzera, Slovacchia e Albania, per poi tornare in Italia, con la maglia della Viterbese, dove si rende assoluto protagonista dal 2019 al 2021 in Serie C. Da qui il trasferimento in Serie B con il Cittadella, prima dei passaggi all'Avellino e al Foggia. Lo scorso anno poi l'annata vincente con il Guidonia.

Ora lo sbarco a Pompei, dove vuol dare il suo fondamentale contributo nella corsa alla salvezza.

Diamo il benvenuto a Pompei a Mamadou Tounkara".