Guidonia Montecelio, guarda chi si rivede. Tesserato Mamadou Tounkara
Il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Mamadou Tounkara.
Nato il 19 gennaio 1996, oltre all’esperienza dell’anno scorso nella Città dell’Aria, l’attaccante Tounkara ha vestito, tra le altre, anche le maglie della Lazio in Serie A, della Salernitana e del Crotone in B, del Foggia e dell’Avellino in C.
“Torno a Guidonia Montecelio con grandi motivazioni. Considero questa come una nuova grande opportunità per la mia carriera”, dichiara Tounkara che è già disposizione dell’allenatore Ciro Ginestra e ha scelto la maglia numero 9.
