ufficiale C'è un addio in casa Fiorenzuola. Rescisso il contratto con Coghetto

È con una nota ufficiale, che di seguito riportiamo, che il Fiorenzuola "comunica di avere rescisso consensualmente il contratto che la legava alle prestazioni sportive di Francesco Coghetto. Classe 2003, è arrivato in rossonero nella stagione 2022/2023, collezionando nella prima stagione 4 presenze in Serie C Girone B ed 1 presenza in Coppa Italia Serie C. In questa stagione, Coghetto è stato impiegato per tutta la durata della partita nella sfida di Coppa Italia Serie C tra i rossoneri ed il Novara Football Club.

U.S. Fiorenzuola ci tiene a ringraziare Francesco per la grande professionalità dimostrata durante queste due stagioni di crescita in rossonero, augurandogli il meglio per il proprio futuro sportivo e personale".