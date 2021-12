ufficiale Carrarese, risoluzione consensuale con Luci: motivi personali alla base della scelta

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto economico con Andrea Luci, centrocampista classe '85 che ha collezionato con la maglia azzurra 52 presenze con 1 rete all'attivo. Una decisione sofferta in cui si è assecondata la volontà del calciatore in considerazione di superiori motivi di ordine privato e personali che lo costringono al ritorno nelle vicinanze dei propri familiari. Al giocatore si rivolge un sentito ringraziamento per il contributo fornito nella stagione e mezzo in azzurro ed i migliori auguri per il proseguo della sua carriera sportiva.