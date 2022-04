ufficiale Cesena, il CdA approva le dimissioni di Padovani e Lelli

Si è svolto quest'oggi il CdA del Cesena, che ha rivoluzionato - seppur in minima parte - il consiglio di amministrazione del club.

Di seguito la nota della società:

"Il Cesena FC comunica che questo pomeriggio si è tenuta l’assemblea dei soci alla presenza dei co-presidenti Robert Lewis e John Aiello in rappresentanza di JRL Investment Partners LLC, e di Michele Manuzzi in rappresentanza di Holding CFC. SpA, oltre che del sindaco revisore Margherita Sottile. L’assemblea ha recepito le dimissioni presentate nei giorni scorsi dai consiglieri di amministrazione Gianluca Padovani e Lorenzo Lelli e approvato la nomina, in loro sostituzione, dell’avvocato Matteo Targhini e del commercialista Michele Bocchini. Le nomine verranno ratificate in occasione del prossimo consiglio di amministrazione del Cesena FC.

Nel corso dell’incontro le compagini che compongono la proprietà del club hanno espresso la volontà comune di focalizzare ora ogni attenzione verso la prima squadra affinchè possa preparare i prossimi play off al meglio delle proprie potenzialità".