Il Cesena FC comunica che questa mattina è stato perfezionato il trasferimento del 40% del pacchetto azionario del club, detenuto da Holding CFC Spa, in capo a JRL Investment Partners LLC, società di proprietà dei co-presidenti Robert Lewis e John Aiello. In forza di questa operazione JRL Investment Partners LLC, che già deteneva il 60% delle quote, acquisisce il controllo totale del Cesena FC.