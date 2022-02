ufficiale Dopo Zini, anche Alonzi saluta il Latina: risolto il contratto col club

Non solo Andrea Zini. Anche Francesco Alonzi ha salutato il Latina: i due calciatori hanno infatti risolto il contratto che li legava al club pontino.

Questa la nota:

"Risolti consensualmente i contratti che legavano al Latina Calcio 1932 i calciatori Andrea Zini e Francesco Alonzi. Proprio nel pomeriggio di oggi si è conclusa l’esperienza nerazzurra per i due calciatori che tornano ora liberi sul mercato. La società Latina Calcio 1932 augura ai due giocatori le migliori fortune sportive e li ringraziano per le loro prestazioni assicurate in questi mesi".