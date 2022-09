ufficiale Dopo due anni di C, Boccardi riparte in D dalla Pistoiese. Con lui Ortolini

vedi letture

Archiviata l'esperienza quadriennale con il Grosseto, con il quale ha giocato le ultime due stagioni in Serie C, riparte dalla Serie D Filippo Boccardi: l'attaccante maremmano, infatti, è un nuovo volto della Pistoiese. Che, congiuntamente, ha annunciato anche l'arrivo in orange di Raffale Ortolini.

Sono stati invece ceduti, rispettivamente al Ghivizzano Borgoamozzano e allo Schio, Andrea Zini e Matteo Prosdocimi.