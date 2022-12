ufficiale Fermana, primo contratto pro per Pinzi. Firma fino a giugno 2026

Serie C

Oggi alle 12:18 Serie C

Primo contratto da professionista per il giovane Riccardo Pinzi, classe 2003 che si lega alla Fermana sottoscrivendo un accordo fino al 2036.

Questa la nota del club marchigiano:

"La Fermana comunica che il calciatore Riccardo Pinzi ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista legandosi cosi alla Fermana, con profonda soddisfazione di entrambe le parti. Il calciatore classe 2003, arrivato in estate con la formula dell'addestramento tecnico, si è messo in evidenza nel corso di questa prima parte di stagione con 11 presenze e un gol all'attivo, quello realizzato nel derby in casa dell'Ancona. Ha sottoscritto un accordo quadriennale con la società gialloblù fino al giugno 2026".