Fidelis Andria, dal Cosenza arriva il portiere Umberto Saracco

Serie C

Umberto Saracco va alla Fidelis Andria. Lo comunica il sito ufficiale del Cosenza, tramite questo annuncio: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Umberto Saracco, alla Società Fidelis Andria. Saracco, nato a Moncalieri (TO) il 10 aprile 1994, ha vestito il rossoblù a partire da luglio 2014, collezionando in totale 75 presenze e contribuendo a diversi successi dei Lupi. La Società intende ringraziare il giocatore per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso nel corso della sua lunga avventura a Cosenza ed augura all’atleta le migliori fortune, umane e professionali".