ufficiale Fiorenzuola, confermato Mastroianni. Accordo prolungato fino al 2023

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:19 Serie C

Ancora una conferma in casa Fiorenzuola: con una nota ufficiale, infatti, il club ha fatto sapere di aver prolungato di una stagione il rapporto con l'attaccante Ferdinando Mastroianni.

Ecco il comunicato:

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto il rinnovo del contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Ferdinando Mastroianni fino al 30/06/2023.

Mastroianni, attaccante centrale di 190 cm arrivato in rossonero nel mercato invernale della stagione di Serie C 2021/2022, è stato il terminale centrale di riferimento dell'attacco di U.S. Fiorenzuola nella seconda parte di stagione, totalizzando 18 presenze e realizzando 2 reti.

Con la sua esperienza dovuta alle oltre 200 partite disputate in Serie C, l'attaccante campano classe 1992 sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal ritiro estivo di luglio".