ufficiale Fiorenzuola, rinnovata l'opzione per Quaini. Sarà rossonero fino al 2024

Conferme in atto in casa Fiorenzuola, con il club che comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto del centrocampista Alessandro Quaini, che rimarrà in rossonero fino al 2024.

Ecco la nota del club:

"U.S. Fiorenzuola 1922 è lieta di comunicare di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Alessandro Quaini fino al 30 giugno 2024.

Quaini sta disputando una stagione da protagonista con la maglia del Fiorenzuola, con 26 presenze collezionate fino ad oggi condite da 2 assist serviti ai compagni".