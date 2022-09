ufficiale Gelbison, preso l'ex attaccante del Milan Kyeremateng

La Gelbison comunica che Nigel Kyeremateng, attaccante italo ghanese classe 2000 indosserà la maglia rossoblù. Cresciuto nelle giovanili del Milan e del Monza arriva dalla Fermana dove era in prestito dal Teramo, e con la quale ha messo insieme 14 presenze nel girone B di Lega Pro. Ha indossato anche le maglie di Novara in Serie C e Folgore Caratese in D. Attaccante esterno all’occorrenza può rivestire anche il ruolo di prima punta.