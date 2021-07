ufficiale Gubbio, dal Sassuolo arriva in prestito il giovane difensore Giuseppe Aurelio

Cessione in prestito per il Sassuolo. Il club neroverde ha annunciato con un comunicato sul proprio sito ufficiale la partenza a titolo temporaneo di Giuseppe Aurelio. Il difensore classe 2000 vestirà la maglia del Gubbio per la prossima stagione.