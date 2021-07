ufficiale il Bari annuncia Cheddira. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Parma

Colpo in attacco per il Bari, che ha acquistato dal Parma in prestito con diritto di riscatto l'italo-marocchino Walid Cheddira. Questo il comunicato diramato dai pugliesi: "Il Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Parma Calcio 1913 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore italo-marocchino Walid Cheddira (22.01.1998 Loreto). L'attaccante sarà a disposizione di mister Mignani sin dal ritrovo della truppa biancorossa nella sede del ritiro di Lodrone di Storo.

Dopo aver militato giovanissimo nelle serie minori con le maglie di Loreto (69 presenze e 10 reti tra Promozione ed Eccellenza) e Sangiustese (76 presenze e 21 gol in Serie D), esordisce tra i professionisti nella stagione '19-'20 con la maglia dell'Arezzo (13 presenze) per poi trasferirsi a gennaio '20 al Lecco (2 presenze). Si afferma in Lega Pro nello scorso campionato mettendo a segno 9 reti, 2 assist e 9 rigori procurati in 39 presenze con la maglia del Mantova, centrando l'accesso alla fase playoff dello scorso campionato nel Girone B".