ufficiale Imolese, nuovo innesto a centrocampo. Arriva lo svincolato Palma

vedi letture

L'Imolese con una nota sul proprio sito ufficiale ha annunciato l'arrivo dal mercato degli svincolati del centrocampista Antonio Palma, lo scorso anno al Seregno. Questa la nota del club:

!Imolese Calcio 1919 comunica di aver tesserato il calciatore Antonio Palma. Centrocampista, classe 1994, è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta fino ad esordire in Serie A con Stefano Colantuono in panchina. Il calciatore vanta 205 presenze in Serie C con Nocerina - dove conosce per la prima volta mister Gaetano Fontana - Feralpisalò, Juve Stabia, Teramo, Renate, Giana Erminio, Rimini e Piacenza. Regista, ma all’occorrenza anche mezzala, ha una buona confidenza con gol e assist: in carriera ha totalizzato 20 reti e 24 assist. Palma ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 e già dalla prossima trasferta di Ancona indosserà la maglia numero 28".