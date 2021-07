ufficiale Juve Stabia, risoluzione consensuale con l'attaccante Alessandro Marotta

Serie C

Serie C

Termina l'avventura di Alessandro Marotta alla Juve Stabia. Il club campano ha annunciato la risoluzione consensuale con l'attaccante attraverso il proprio sito ufficiale: "La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Alessandro Marotta. La Società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto in questi mesi, per l’attaccamento alla maglia e gli augura le migliori fortune personali e professionali".