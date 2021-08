ufficiale Juventus U23, arriva lo svincolato Zuelli. Contratto biennale con opzione

La Juventus Under 23 ha annunciato sui propri canali social l'arrivo dello svincolato Emanuele Zuelli. Il centrocampista classe 2001, ex del ChievoVerona, ha firmato un biennale con opzione per il prolungamento fino al 2026.