ufficiale Latina, rinforzo in attacco: preso lo svincolato Sulayman Jallow

Rinforzo in attacco per il Latina, che ha ufficializzato l'acquisto di Sulayman Jallow, attaccante svincolato dopo l'ultima esperienza alla Viterbese. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo della punta Gambiana classe 96’ Sulayman Jallow.

Oltre 200 presenze in carriera fra i professionisti. Si unisce al Latina Calcio su base annuale con opzione per il secondo anno".