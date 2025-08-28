Ufficiale Rimini, nessun colpo in entrata. Ma arriva la cessione di Jallow alla Fiorentina

Il momento che sta vivendo il Rimini è ormai sotto gli occhi di tutti, la squadra - sostenuta da mister Piero Braglia - nella giornata di ieri non si è allenata, e non arriverà al meglio della condizione alla sfida di domani sera contro la Vis Pesaro, valevole per la 2ª giornata del campionato di Serie C e in programma alle ore 21:00. Ma al netto di questo, con un mercato in entrata di cui non si hanno notizie causa "silenzio stampa" sulla fideiussione, ecco che arriva un'uscita: l'attaccante classe 2007 Sulayman Jallow è passato alla Fiorentina, e si aggregherà con la formazione Primavera guidata da mister Daniele Galloppa.

Ecco il comunicato della società toscana:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sulayman Jallow, attaccante classe 2007, proveniente dal Rimini FC.

Il giovane calciatore sarà aggregato alla Primavera, a disposizione di Mister Galloppa per la stagione sportiva 2025/26".

Non pervenute, ovviamente, comunicazioni da parte del Rimini, al quale comunque dovrebbe andare una somma di circa 150mila euro, pagabili in due anni, bonus inclusi. Soldi che daranno respiro alle casse societarie dei romagnoli, e che vedremo come saranno sfruttati in base all'evolversi della vicenda societaria.