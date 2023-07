ufficiale Legnago, ancora una conferma. A centrocampo c'è l'accordo con Viero

"Nella scorsa stagione è arrivato in corsa, a campionato iniziato, dimostrandosi subito in grado di inserirsi umanamente nel gruppo e, sul campo, nei meccanismi di gioco di mister Massimo Donati, divenendo in fretta un elemento importante nelle rotazioni del tecnico.

Anche per lui, il mix dato dal contributo offerto alla causa biancazzurra e le precedenti esperienze significative in Serie C, ha fatto sì che non ci fossero dubbi sul fatto di volerlo ancora con noi. E, infatti, Federico Viero è rimasto.

Per lui, un accordo annuale, con rinnovo automatico in caso di permanenza nella categoria".

Con questa nota ufficiale, il Legnago annuncia il rinnovo del centrocampista Federico Viero, classe '99 che tornerà quindi in Serie C dopo le stagioni nel professionismo con la maglia del Teramo.