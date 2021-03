ufficiale Legnago Salus, Bagatti sollevato dall'incarico di tecnico della Prima squadra

Il Legnagno Salus ha comunicato l'esonero del tecnico Massimo Bagatti. Ecco la nota ufficiale:

F.C. Legnago Salus comunica che, su deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, Massimo Bagatti è stato sollevato dalla guida tecnica della Prima Squadra. A mister Bagatti la Società augura il meglio per il futuro, e gli rivolge un sincero e sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati sulla panchina biancazzurra, in primis centrando un risultato storico come la promozione in Serie C.