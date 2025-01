Ufficiale Legnago, ecco il nuovo tecnico: dopo quattro anni torna Bagatti in panchina

vedi letture

Il Legnago ha annunciato l'erede di Matteo Contini sulla panchina. Si tratta dell'esperto Bagatti, classe '65, che torna a guidare i veneti dopo l'esperienza fra il 2019 e il 2021 in cui collezionò 58 panchine. Questa la nota del club:

"F.C. Legnago Salus comunica che il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra sarà Massimo Bagatti.

Per il tecnico di Fiumalbo si tratta di un ritorno alla guida dei biancazzurri; giunto in riva al Bussè nell’estate del 2019, condusse la squadra al secondo posto nel girone C di Serie D, piazzamento che valse poi l’approdo al professionismo.

Toccò dunque a lui, nell’annata successiva, l’onore e l’onere di guidare il Legnago Salus al suo debutto in assoluto in Lega Pro, facendosi apprezzare per la predisposizione alla valorizzazione dei giovani e per l’espressione di un calcio propositivo a vocazione offensiva.

Ora, quattro anni più tardi, eccolo nuovamente qui con noi: bentornato".