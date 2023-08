ufficiale Micovschi risolve con l'Avellino e torna in Romania. Firma col Rapid Bucarest

vedi letture

Serie C

Oggi alle 15:27 Serie C

Rientrato all'Avellino dal prestito semestrale, l'attaccante Claudiu Micovschi (24 anni) risolve il proprio contratto con la società campana e torna in patria, nel massimo campionato rumeno. Ecco la nota dei Lupi dell'Irpinia: "L’US Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Claudiu Micovschi. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

La sua traiettoria calcistica proseguirà nella capitale del paese natale, Bucarest, con la storica maglia del Rapid indosso, con cui ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione. Vengono riportate anche le sue prime parole da calciatore del nuovo club: "Niente può essere paragonato al Rapid! Era da tempo che desideravo giocare per un club del genere...". Di seguito il post Instagram della società acquirente.