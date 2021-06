ufficiale Modena, Narciso confermato tra i pali: sarà gialloblù per un altro anno

Attraverso una nota ufficiale, il Modena comunica che il portiere Antonio Narciso sarà gialloblù fino al 30 giugno 2022.

“Alla fine sono contentissimo perché do seguito a quanto immaginavo due anni fa quando sono tornato in gialloblù per finire la mia esperienza sul campo. Mi è stato chiesto di continuare a giocare, ringrazio la nuova proprietà e il direttore Vaira per questa opportunità. La mia famiglia è felice ed io insieme a loro. Non considero l’età anagrafica e fisicamente sto bene, mi auguro che quest’anno si possa arrivare dove tutti, club, giocatori e tifosi, desiderano di essere”, le parole del giocatore rilasciate ai canali ufficiali del club dopo la firma.