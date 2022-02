ufficiale Montevarchi, accordo fino a giugno con l'ex Teramo Mattia Valentini

vedi letture

L’Aquila Montevarchi 1902 è lieta di comunicare l’acquisizione, fino al termine della stagione, delle prestazioni sportive del portiere, classe 1997, Mattia Valentini.

Valentini, cresciuto nelle giovanili di Rimini e Cesena, ha iniziato la sua carriera nelle fila della Fermana prima in serie D e poi in Serie C. In terza serie ha poi militato anche con il Teramo ed in totale ha collezionato 36 presenze in C.

Valentini supporterà la squadra dopo l’infortunio di Rinaldi che si sta rivelando più lungo del previsto, giocherà con il numero 97 ed è già a disposizione di mister Malotti.