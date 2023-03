ufficiale Nuovo assetto societario per la Viterbese. Nuovi soci entrati nel club laziale

Nuovo assetto societario per la Viterbese, che ufficializza il tutto attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo:

"La U.S. Viterbese 1908 comunica le modifiche relative all’assetto societario gialloblù. Tecnologia & Sicurezza SRL, già proprietaria del 10.90 % delle quote, acquisisce un altro 19.8 % dalla società Romano Immobiliare SRL per un valore nominale pari a Euro 1.980; la società Ts Learning SRL amministrata da Romano Marco Arturo acquisisce il 9.9 % di proprietà della società Turismo & Natura SAS per un valore nominale di Euro 990; la signora Georgiu Ioana Raluca ha acquisito il 9.9 % delle quote dalla signora Vasilica Ana per un valore nominale di Euro 990; il signor Settimi Marco ha acquisito quote pari al 9.9 % dalla signora Romano Chiara per un valore nominale di Euro 990.

Diamo il benvenuto ai nuovi soci con la consapevolezza che il loro ingresso nel club ha rafforzato la compagine sociale in vista delle grandi sfide che ci aspettano, prima fra tutte l’ammodernamento dello stadio “Enrico Rocchi”.